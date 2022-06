Palazzo Chigi cerca nuove strategie per fronteggiare rialzo dei tassi e fibrillazioni di spread e mercati (Di sabato 11 giugno 2022) L'esecutivo starebbe pensando ad anticipare una prima tranche di taglio del cuneo fiscale. Da trovare 8 - 9 miliardi di coperture senza ricorrere a nuovi scostamenti di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 giugno 2022) L'esecutivo starebbe pensando ad anticipare una prima tranche di taglio del cuneo fiscale. Da trovare 8 - 9 miliardi di coperture senza ricorrere a nuovi scostamenti di ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Giavazzi, il consigliere economico di Palazzo Chigi, critica la politica economica della Bce. Due giorni fa quando… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani, 13 e 14 giugno, sarà in visita in Israele e Palestina. - Palazzo_Chigi : Draghi al Tempio italiano di Gerusalemme: In momenti di crisi, di incertezza, di guerra – come quello che stiamo vi… - gian37341265 : @HomelandClaire @Quirinale @Viminale @Palazzo_Chigi Ti prego se vuoi che legga i tuoi tweet..non mettere certe foto… - dcalpirela : RT @GiulioMarini2: . @Palazzo_Chigi @CorteCost @SicNazionale #copasir occupatissimo a stilare liste di proscrizione, nessuno era al corrent… -