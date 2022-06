Giulia Coppini incanta i follower sui social | scatti in bikini bollenti

Pubblicità

sportface2016 : Furto in casa di #Simeone Jr e Giulia Coppini, che sui social scrive ai ladri: 'Almeno l'orologio potevate lasciarl… - Moixus1970 : RT @sportli26181512: Il Cholito Simeone, le voci sulla Juve e il viaggio di nozze con Giulia FOTO: Il meritato relax del guerriero. Giovann… - sportli26181512 : Il Cholito Simeone, le voci sulla Juve e il viaggio di nozze con Giulia FOTO: Il meritato relax del guerriero. Giov… -

e Giovanni Simeone hanno denunciato un furto. La moglie del calciatore ha condiviso sui social un messaggio che è una richiesta ai ladri di riportare un oggetto di valore affettivo ...Furto in casa di Giovanni Simeone e. La compagna del calciatore dell'Hellas Verona ha infatti condiviso sui social un messaggio, pregando i ladri di restituire almeno parte della refurtiva, in particolare un oggetto. ' ...Le parole della moglie dell'attaccante della moglie di Giovanni Simeone in merito al furto subito in appartamento ...Giulia Coppini incanta i social con le ultime foto pubblicate sul proprio profilo Instagram: follower deliziati ...