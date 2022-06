Sticchi Damiani: "Ounas o Gaetano? Voglio che sia Corvino a gestire questa parte di mercato'' (Di venerdì 10 giugno 2022) Sticchi Damiani: "Il Napoli non ci ha chiesto Hjulmand, su Ounas e Gaetano..." Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: Non ho novità sullo spareggio Scudetto, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. E’ un campionato anomalo quest’anno vista la lunga sosta per i Mondiali. -afferma Sticchi Damiani - Dovranno essere bravi gli allenatori e gli staff per tenere in forma sempre i giocatori. Una squadra con pochi convocati al Mondiale ha l’opportunità di lavorare al completo per due mesi con l’intero gruppo. -prosegue Sticchi Damiani -questa può essere una vera e propria occasione, come un secondo lungo ritiro. ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 giugno 2022): "Il Napoli non ci ha chiesto Hjulmand, su..." Saverio, presidente del Lecce, ha parlato nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: Non ho novità sullo spareggio Scudetto, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. E’ un campionato anomalo quest’anno vista la lunga sosta per i Mondiali. -afferma- Dovranno essere bravi gli allenatori e gli staff per tenere in forma sempre i giocatori. Una squadra con pochi convocati al Mondiale ha l’opportunità di lavorare al completo per due mesi con l’intero gruppo. -proseguepuò essere una vera e propria occasione, come un secondo lungo ritiro. ...

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: LECCE - Sticchi Damiani: 'Il Napoli non ci ha chiesto Hjulmand, su Ounas e Gaetano...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Sticchi Damiani: 'Il Napoli non ci ha chiesto Hjulmand, su Ounas e Gaetano...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Sticchi Damiani: 'Il Napoli non ci ha chiesto Hjulmand, su Ounas e Gaetano...' - apetrazzuolo : LECCE - Sticchi Damiani: 'Il Napoli non ci ha chiesto Hjulmand, su Ounas e Gaetano...' - napolimagazine : LECCE - Sticchi Damiani: 'Il Napoli non ci ha chiesto Hjulmand, su Ounas e Gaetano...' -