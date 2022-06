Inflazione e Bce, shock sui listini: Milano -5,17%, spread a 233 punti (Di venerdì 10 giugno 2022) Pioggia di vendite sui titoli bancari che pagano le nuove tensioni sul BTp: i decennali italiani tornano al 3,8%, ai livelli di febbraio 2014 Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 giugno 2022) Pioggia di vendite sui titoli bancari che pagano le nuove tensioni sul BTp: i decennali italiani tornano al 3,8%, ai livelli di febbraio 2014

Pubblicità

matteosalvinimi : Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di spe… - CarloCalenda : Stretta BCE sui tassi, misure per contrastare l'inflazione, i rischi per l'Italia del voto al PE sulla transizione… - Agenzia_Ansa : Borsa: Milano perde il 4,6%, raffica di sospensioni tra le banche. Effetto della Bce sui rendimenti Btp e dell'inflazione Usa #ANSA - calibano12 : RT @matteosalvinimi: Unione Europea, BCE, spread, inflazione, caro benzina, luce e gas, crollo in Borsa. L’Italia è sotto attacco di specul… - gipscli : #Borsa Venerdì nero x borse europee ed americana, ove inflazione tocca 8,6%, Milano perde 5,17%, bruciando ben 39ml… -