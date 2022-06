“È ufficiale”. GF Vip 7, la decisione di Mediaset sulla nuova edizione (Di giovedì 9 giugno 2022) Quando inizia il Grande Fratello Vip 7. C’è già fermento per la settima edizione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. In questi giorni si è parlato dei concorrenti che affolleranno la casa più spiata d’Italia. Si fanno i primi nomi che riguardano sia il cast che gli opinionisti, comq quello di Katia Ricciarelli, che però avrebbe rifiutato l’offerta. “Giunge infatti voce a Novella 2000 – si legge sulla versione online del settimanale diretto da Roberto Alessi – che dopo aver trascorso circa sei mesi nella Casa l’ex compagna di Pippo Baudo avrebbe deciso di declinare l’invito di Alfonso Signorini a passare sulla poltrona rossa nello studio del reality da lui condotto. Sembra che la cantante ritenga di aver già dato il suo cospicuo contributo alla trasmissione, e abbia voglia di cambiare aria”. Quando inizia il Grande ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Quando inizia il Grande Fratello Vip 7. C’è già fermento per la settimacondotta da Alfonso Signorini su Canale 5. In questi giorni si è parlato dei concorrenti che affolleranno la casa più spiata d’Italia. Si fanno i primi nomi che riguardano sia il cast che gli opinionisti, comq quello di Katia Ricciarelli, che però avrebbe rifiutato l’offerta. “Giunge infatti voce a Novella 2000 – si leggeversione online del settimanale diretto da Roberto Alessi – che dopo aver trascorso circa sei mesi nella Casa l’ex compagna di Pippo Baudo avrebbe deciso di declinare l’invito di Alfonso Signorini a passarepoltrona rossa nello studio del reality da lui condotto. Sembra che la cantante ritenga di aver già dato il suo cospicuo contributo alla trasmissione, e abbia voglia di cambiare aria”. Quando inizia il Grande ...

radio_m2o : Circola voce che il figlio di MJ avrebbe rivenduto in backdoor migliaia di sneakers a VIP e reseller ancora prima d… - infoitcultura : Gf Vip, Katia Ricciarelli prima opinionista ufficiale? Signorini risponde - radio_m2o : Circola voce che il figlio di MJ avrebbe rivenduto in backdoor migliaia di sneakers a VIP e reseller ancora prima d… - MartinaViotto2 : RT @ReignOfTheSerie: La prima concorrente ufficiale del @GrandeFratello VIP è Katia Ricciarelli. Ad annunciarlo è la stessa soprano in un'i… - JessVip4 : Ufficiale: antonio spinalbese al gf vip 7, cosa ne pensate? Vi piace? #isola #gfvip #gfvip7 -