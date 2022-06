Advertising

sportli26181512 : Bale, tradimento in arrivo: L'Atletico Madrid e Gareth Bale hanno avviato i contatti per raggiungere un possibile a… -

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", ilè ...... ucciso ada persone insospettabili. Un intreccio molto classico, che trae ispirazione ... Il principe, qui noto come Amled, ha il volto di un ancora emergente Christian, mentre lo zio e ... Bale, il tradimento è servito: via dal Real Madrid ma resterà a giocare in Spagna L'Atletico Madrid e Gareth Bale hanno avviato i contatti per raggiungere un possibile accordo. Si prospetta una possibile permanenza a Madrid, quindi, per il nazionale gallese. Sull'altra sponda, però ...