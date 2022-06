“Addio Claudio” Stroncato da un malore improvviso dopo aver lasciato la figlia a scuola

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 giugno 2022)Nerino muoreun. La tragedia a Porzano di Leno. Per l’uomo, 62 anni, non c’è stato nulla da fare. Originario di Bagnolo Mella, viveva da tantissimi anni a Porzano di Leno. Drammatico il racconto delera infatti tornato da poco a casaaccompagnato laadolescente a. Si è accasciata a terra e immediatamente sono partiti i soccorsi. Vani, purtroppo, i soccorsi: il suo cuore non ha più ripreso a battere, nonostante gli sforzi dei sanitari del 118. Storico volontario del torneo notturno di calcio, che si tiene da ormai 28 anni al campo dell’oratorio. Prima di andare in pensione, due anni fa, aveva lavorato per decenni come operaio alla Alfa Acciai di ...