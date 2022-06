“La malattia peggiora” L’annuncio choc del cantante ai fan | “Mi devo fermare”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) “Il mio cuore si spezza per il fatto che dovrò rimandare i prossimi spettacoli (ordini del dottore). A tutta la mia gente, vi amo così tanto e mi riposerò e starò meglio!”. Sono le parole che ha scritto su Instagram Justin Bieber: ilcanadese deve rinunciare alle prossime tre date del suo tour mondiale “Justice”. Si tratta di una scelta che arriva a poche ore dal live che si sarebbe dovuto tenere alla Scotiabank Arena di Toronto, e che si sarebbe ripetuto il giorno dopo sullo stesso palco. Justin Bieber parla di unache stando e che lo sta costringendo a non potersi esibire, non specificando quale sia, anche se alcuni fan sospettano che sia il riacutizzarsi del morbo di Lyme, che già negli anni passati l’aveva colpito. Infatti nel 2020 la popstar ammise di essere affetto da quel tipo di ...