Calciomercato Milan – Piace Jean Onana del Bordeaux | News (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi su Jean Onana, calciatore camerunense del Bordeaux Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di, ilavrebbe puntato gli occhi su, calciatore camerunense del

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - DiMarzio : .@Inter | Le parole di Beppe #Marotta su Paulo #Dybala e Milan #Skriniar - MilanNewsit : SIAMO IN DIRETTA SU TWITCH! #Lille-#Milan: che succede con #Botman e #RenatoSanches? Le ultime di #calciomercato e… - NeroAzzurro20 : @TeofiloSteven su almeno 8 giocatori dell'Inter ci sono top club europei che bussano alla porta… a quella del Mila… -