Street Fighter 6: Trailer e dettagli svelati (Di martedì 7 giugno 2022) Annunciato diverso tempo fa, Street Fighter 6 è tornato di recente a mostrarsi con un primo Gameplay e nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi a seguire. Nuovi dettagli per Street Fighter 6 In occasione dell'evento Capcom ha snocciolato una serie di dettagli interessanti, condivisi poi anche sul sito ufficiale del gioco, ve li riassumiamo a seguire: Nuovissime modalità di gioco: Il franchise di Street Fighter continua ad affinare le sue abilità e a ridefinire il genere fighting con l'introduzione di tre nuove modalità fondamentali: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub. Commento In-Game: La funzione di commento in tempo reale incorpora le voci di famosi commentatori della Fighting Game Community (FGC) come Jeremy ...

