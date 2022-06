In Abruzzo si continua a morire di Covid ieri registrate altre 5 vittime e 205 nuovi positivi (Di martedì 7 giugno 2022) L'Aquila - Sono 205 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 408151. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 79 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 2 risalenti ai giorni e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3338. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 387086 dimessi/guariti (+645 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17727 (-445 rispetto a ieri). Di questi, 178 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 7 giugno 2022) L'Aquila - Sono 205 icasialregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 408151. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5casi (di età compresa tra 79 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 2 risalenti ai giorni e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3338. Nel numero dei casisono compresi anche 387086 dimessi/guariti (+645 rispetto a). Gli attualmenteinsono 17727 (-445 rispetto a). Di questi, 178 pazienti (-1 rispetto a) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-1 rispetto a) in terapia intensiva, mentre ...

Advertising

AqOrdine : Continua l'odiosa tendenza in crescita dal post-covid. @opivarese @fnopi @opiroma @Regione_Abruzzo @mediaset_tg4 - Il_Centro : #Abruzzo #2giugno #giovedi #festarepubblica #bollettinocovid #covid In Abruzzo la discesa covid continua: 483 nuov… - expo_technology : RT @cnrisp: 'Il Calderone è ormai fermo, si è anche frammentato in due porzioni nel 2000. Eppure continua a resistere, anche alle estati ca… - DiovmaeC : RT @lucianocapone: Attualmente la Russia ha occupato il 20% del territorio dell’Ucraina (125.000 km²). È come se un esercito invasore dopo… - cnrisp : 'Il Calderone è ormai fermo, si è anche frammentato in due porzioni nel 2000. Eppure continua a resistere, anche al… -