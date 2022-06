Giulia Stabile sbarca su Netflix: avrà un ruolo in un film, è ufficiale (Di martedì 7 giugno 2022) Giulia Stabile sbarcherà ufficialmente su Netflix a partire dal prossimo 7 luglio. Ecco in quale pellicola la ballerina di Amici ha ottenuto il suo primo ruolo. A marzo, Giulia Stabile aveva realizzato un servizio molto particolare per Cosmopolitan. Si era mostrata in un video recitando queste parole: “Avete mai pensato al sapore delle prime volte? L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 7 giugno 2022)sbarcherà ufficialmente sua partire dal prossimo 7 luglio. Ecco in quale pellicola la ballerina di Amici ha ottenuto il suo primo. A marzo,aveva realizzato un servizio molto particolare per Cosmopolitan. Si era mostrata in un video recitando queste parole: “Avete mai pensato al sapore delle prime volte? L'articolo proviene da Inews24.it.

