Oggi 5 giugno, San Bonifacio | Apostolo nel nome di Cristo fra i non credenti (Di domenica 5 giugno 2022) Giunge a Roma dall’Inghilterra, dove viene ordinato vescovo. È inviato nel Nord Europa per evangelizzare ed annunciare la Parola di Gesù a quelle genti che sono lontano da Dio, a costo della sua stessa vita. Lo chiamano l’Apostolo della Germania, perché la sua missione e l’apice della sua vita donata a Cristo, lì si realizzano. L'articolo Oggi 5 giugno, San Bonifacio Apostolo nel nome di Cristo fra i non credenti proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 5 giugno 2022) Giunge a Roma dall’Inghilterra, dove viene ordinato vescovo. È inviato nel Nord Europa per evangelizzare ed annunciare la Parola di Gesù a quelle genti che sono lontano da Dio, a costo della sua stessa vita. Lo chiamano l’della Germania, perché la sua missione e l’apice della sua vita donata a, lì si realizzano. L'articolo, Sanneldifra i nonproviene da La Luce di Maria.

Advertising

WittyTV : Oggi ,3 Giugno, è uscito “Strangis”, il primo EP del vincitore di #Amici21 e insieme alla nostra Giulia siamo andat… - WeAreTennisITA : Cose che accadono il 3 giugno: Rafa Nadal che festeggia 3??6??anni al #RolandGarros, e di solito scende pure in cam… - UKRinIT : Oggi, 4 giugno, in piazza Garibaldi a Roma, si è svolta una simbolica Marcia delle Madri in memoria delle vittime,… - NotizieAbruzzo : Coronavirus in Abruzzo, i dati di oggi 5 giugno 2022 - ItalianClimate : La Giornata Mondiale dell'Ambiente si celebra oggi, il 5 giugno, a 50 anni dal primo vertice delle Nazioni Unite su… -