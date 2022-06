LIVE Adriatica Ionica Race 2022, prima tappa in DIRETTA: quattro italiani in fuga, gruppo a oltre 3?. 65 km all’arrivo (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Sono Matteo Donegà (CT Friuli), Adriano Brogi (Giotti Victoria-Savini Due), Federico Burchio (Work Service-Vitalcare-Dynatek) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) i quattro corridori italiani che compongono la fuga di giornata. 13.59 Scende ancora il vantaggio dei fuggitivi, gruppo segnalato a 2’45”. 13.56 La fuga si imbatte ora in un breve strappo in località San Floriano del Collio, cima che non costituisce Gran Premio della Montagna. 13.53 I corridori della Nazionale di Daniele Bennati si incaricano di dettare l’andatura in testa al plotone. 13.50 Adriano Brogi, classe ’91, è il più esperto nel drappello dei battistrada. Quest’anno ha preso parte al Giro di Sicilia ed alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Sono Matteo Donegà (CT Friuli), Adriano Brogi (Giotti Victoria-Savini Due), Federico Burchio (Work Service-Vitalcare-Dynatek) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) icorridoriche compongono ladi giornata. 13.59 Scende ancora il vantaggio dei fuggitivi,segnalato a 2’45”. 13.56 Lasi imbatte ora in un breve strappo in località San Floriano del Collio, cima che non costituisce Gran Premio della Montagna. 13.53 I corridori della Nazionale di Daniele Bennati si incaricano di dettare l’andatura in testa al plotone. 13.50 Adriano Brogi, classe ’91, è il più esperto nel drappello dei battistrada. Quest’anno ha preso parte al Giro di Sicilia ed alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Adriatica Ionica Race 2022 prima tappa in DIRETTA: 110 km all’arrivo quattro fuggitivi conservano 4’15” sul gr… - SpazioCiclismo : Ci siamo! Segui con noi in diretta integrale la prima tappa della Adriatica Ionica Race #AIRace22 - zazoomblog : LIVE Adriatica Ionica Race 2022 prima tappa in DIRETTA: Lorenzo Fortunato punta al bis presenti tanti giovani itali… - gcnItalia : Questo Weekend su GCN+! SABATO 4 GIUGNO -ADRIATICA IONICA RACE Tappa 1 | HIGHLIGHTS DOMENICA 5 GIUNGO -GIRO DEL D… - Federvolley : Ad Alba Adriatica mattina ricca di gare con le Semifinali 9° - 16° posto. Dalle ore 11 le migliori 8 pronte a sfida… -