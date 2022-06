LIVE Atletica, Meeting Bydgoszcz in DIRETTA: Zaynab Dosso quarta in 11?42. Bene Lambrughi e Sartori nei 400 hs (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.06: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domenica con la Diamond League di Rabat. Grazie per averci seguito e buonasera! 20.04: Per l’Italia buona la prova dei due ostacolisti: Lambrughi terzo e Sartori quarta nei 400 ostacoli. Non Bene Dosso nei 100 quarta con 11?41, solo discreto ponzio con 20.72 nel peso che gli è valso l’ottavo posto 20.03: Nel martello vittoria per il polacco Nowicki con 80.28, secondo posto per il polacco Fajdek con 80.19 e terzo l’ungherese Halasz con 78.81 20.02: Grande rimonta negli ultimi 50 metri dell’olandese Van Diepen che vince con 1’44?31 con il primato personale. secondo posto per il sudafricano Tshite in 1’44?59, ache per lui personale, terzo posto per lo svedese Kramer ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.06: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domenica con la Diamond League di Rabat. Grazie per averci seguito e buonasera! 20.04: Per l’Italia buona la prova dei due ostacolisti:terzo enei 400 ostacoli. Nonnei 100con 11?41, solo discreto ponzio con 20.72 nel peso che gli è valso l’ottavo posto 20.03: Nel martello vittoria per il polacco Nowicki con 80.28, secondo posto per il polacco Fajdek con 80.19 e terzo l’ungherese Halasz con 78.81 20.02: Grande rimonta negli ultimi 50 metri dell’olandese Van Diepen che vince con 1’44?31 con il primato personale. secondo posto per il sudafricano Tshite in 1’44?59, ache per lui personale, terzo posto per lo svedese Kramer ...

