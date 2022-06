Infortunio Bellanova | l’Under 21 perde l’esterno del Cagliari

(Di venerdì 3 giugno 2022) . Il terzino non prenderà parte agli impegni degli azzurrini Paolo Nicolato dovrà fare a meno di Raoulnegli impegni di qualificazione agli Europei Under 21.di proprietà diconteso da tante squadre di Serie A lascia il ritiro in anticipo. Al suo posto è stato chiamato Gaetano Oristanio, scuola Inter e quest’anno in prestito al Volendam in Oland. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Tutto B

ASCOLTA: l'Under 21 perde l'esterno del Cagliari. Il terzino non prenderà parte agli impegni degli azzurrini Paolo Nicolato dovrà fare a meno di Raoulnegli impegni di ...Al posto del portiere del Paris Saint Germain Denis Franchi, costretto al forfait da un... L'elenco dei convocati 1° gruppo Raoul(Cagliari) Nicolò Cambiaghi (Pordenone) Marco ... Cagliari, Bellanova lascia il ritiro dell'Under 21 Niente da fare per Raoul Bellanova. Il laterale destro del Cagliari si è visto costretto a lasciare il ritiro della Nazionale Under 21 presumibilmente a causa di un infortunio. Per lui, dunque, niente ...Convocato dal ct Paolo Nicolato per le prossime gare valide per la qualificazione ai prossimo Europei Under 21, Raoul Bellanova è stato costretto.