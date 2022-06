(Di giovedì 2 giugno 2022) Un piede in Europa e un pezzo di cuore in Russia . Il presidente serbo Aleksandarha detto oggi che vi"complicazioni"prossimaa Belgrado del ministro degli esteri russo ...

Advertising

PieraBelfanti : Vucic frena sulla visita di Lavrov in Serbia: “Ci sono problemi, vedremo…” - jadarf1 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Globalist.it

"In ogni senso si complica la situazione sull'arrivo di Lavrov, ma non sono ancora pronto a parlarne, ci sono varie questioni, vedremo", ha detto. E alla domanda se sia possibile che, per l'...... c'è chi vuole rompere con la dipendenza dalla Russia, c'è chi invece. E c'è persino chi, tra ... È il caso del presidente serbo Aleksandar, che di fronte ai contratti in scadenza ha pensato ... Vucic frena sulla visita di Lavrov in Serbia: “Ci sono problemi, vedremo…” Il presidente serbo Aleksandar Vucic teme che a seguito della visita di Lavrov il cancelliere tedesco Olaf Scholz possa annullare la sua prevista visita a Belgrado del 10 giugno ...A quasi un mese di distanza dalla promessa di Bruxelles di uno stop al petrolio russo, l’Ue lavora a compromessi e distinzioni. Intanto la Serbia compra altro gas e Putin cerca ulteriori aquirenti ...