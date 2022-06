Napoli, Perillo: “Spalletti sorpreso dall’uscita sullo scudetto di Adl. Non si tirerà indietro da un’eventuale lotta al titolo” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Napoli Perillo – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonello Perillo, direttore TGR Rai Nazionale. Su Insigne “Il fatto che vada a giocare così lontano, in un campionato così competitivo, potrebbe penalizzarlo per quanto riguarda la Nazionale. Su De Laurentiis “Ho visto Spalletti sorpreso da alcune uscite, specie quella riguardo allo scudetto. Forse non se l’erano ancora detti. Spalletti non si tirerà fuori da un’eventuale lotta al titolo, ma dovrà vedere prima che merce avrà a disposizione. Forse questo voleva nascondere la sua smorfia (sorride, ndr). Sappiamo tutti, e in questo bisogna dire che ADL è stato onesto, che ci ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonello, direttore TGR Rai Nazionale. Su Insigne “Il fatto che vada a giocare così lontano, in un campionato così competitivo, potrebbe penalizzarlo per quanto riguarda la Nazionale. Su De Laurentiis “Ho vistoda alcune uscite, specie quella riguardo allo. Forse non se l’erano ancora detti.non sifuori daal, ma dovrà vedere prima che merce avrà a disposizione. Forse questo voleva nascondere la sua smorfia (sorride, ndr). Sappiamo tutti, e in questo bisogna dire che ADL è stato onesto, che ci ...

