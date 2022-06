Monumenti illuminati di rosso per sensibilizzare sulla donazione del sangue - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 1 giugno 2022) Donare il sangue Per approfondire : Articolo : La piccola Agnese ambasciatrice Avis Articolo : "Donazioni in calo ma arrivano tanti giovani" Articolo : Estate vicina, donazioni in calo L'appello del ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Donare ilPer approfondire : Articolo : La piccola Agnese ambasciatrice Avis Articolo : "Donazioni in calo ma arrivano tanti giovani" Articolo : Estate vicina, donazioni in calo L'appello del ...

Advertising

Gidicci : Covid: 4 centri Sclerosi multipla su 10 hanno arretrato cure - ANSAcom - - lucymazzeo80 : oggi #30maggio, monumenti illuminati di rosso?? x la giornata mondiale sulla sclerosi multipla! potrai seguire l’eve… - lucymazzeo80 : oggi #30maggio in tutta italia, monumenti illuminati di rosso?? x la giornata mondiale sulla sclerosi multipla!… - lucymazzeo80 : oggi #30maggio in tutta italia, monumenti illuminati di rosso?? x la giornata mondiale sulla sclerosi multipla! legg… - blogLinkes : Monumenti illuminati di rosso per Giornata sclerosi multipla -