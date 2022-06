Tragedia nel mare di Pozzuoli: muore Francesco Albino (Di martedì 31 maggio 2022) Si è consumata in pochi minuti, sotto gli occhi degli altri bagnanti, la Tragedia in mare che ha portato alla morte di un 39 enne residente nel quartiere puteolano di Monterusciello. Francesco Albino si è tuffato in mare nella località “La Pietra”, un mare che ieri appariva particolarmente agitato a causa del forte vento. Dopo qualche Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 31 maggio 2022) Si è consumata in pochi minuti, sotto gli occhi degli altri bagnanti, lainche ha portato alla morte di un 39 enne residente nel quartiere puteolano di Monterusciello.si è tuffato innella località “La Pietra”, unche ieri appariva particolarmente agitato a causa del forte vento. Dopo qualche Il Blog di Giò.

Advertising

enpaonlus : Tragedia nel Barese,cane abbandonato muore impiccato a un albero:forse cercava di liberarsi dalla corda-La Stampa ?… - Pres_Casellati : Sono profondamente scossa dal massacro di bambini, donne e uomini raccolti in preghiera in #Nigeria. Una tragedia c… - silvias_72 : RT @11Giuliano: Selezione: SanRemo,tragedia al Liceo Cassini, preside trovato morto nel suo ufficio. A trovare il corpo alcuni studenti. S… - sabato_ivana : RT @ilbisa2: Sanremo, Liceo 'Cassini' in lutto: è morto il preside Claudio Valleggi, stroncato da un malore nel proprio ufficio https://t.c… - fremo03893514 : RT @ilbisa2: Sanremo, Liceo 'Cassini' in lutto: è morto il preside Claudio Valleggi, stroncato da un malore nel proprio ufficio https://t.c… -