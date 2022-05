Traffico Roma del 31-05-2022 ore 14:30 (Di martedì 31 maggio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Roma - Napoli (via Formia) ?? traffico ferroviario rallentato per un controllo tecnico a un treno… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ?? #treni - Linea #Roma - Viterbo (FL3) ??? traffico ferroviario sospeso per un #incendio nei pressi della linea ferrovia… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea #Roma - Viterbo (FL3) ??? traffico ferroviario sospeso per un #incendio nei pressi della linea fer… - LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea #Roma - Viterbo (FL3) ??? traffico ferroviario sospeso per un #incendio nei pressi della linea fer… -

Svincolo Aranova sull'Aurelia, l'Anas: 'Rispettati i tempi, investiti 1,8 milioni' Nella mattinata di oggi è stata aperta al traffico la nuova rotatoria che gestirà i flussi della viabilità complanare sia lato Aranova che lato Roma, entrambi a doppio senso di marcia, nonché la ... Spello: Via Roma diventa pedonale durante il fine settimana ... nei giorni di venerdì, sabato e domenica via Roma, per il tratto di strada compreso tra ... 30 del 25 maggio 2022, è stata disposta l'interruzione al traffico in questo tratto della città al fine di ... RomaDailyNews Traffico: su percorsi brevi 13% italiani in bici,29% in auto (ANSA) - ROMA, 31 MAG - Solo il 10% degli italiani usa la bici per andare al lavoro, e solo il 13% la usa come mezzo di trasporto principale sui tragitti brevi, entro 2 km. L'88% pensa che la biciclet ... Svincolo Aranova sull'Aurelia, l'Anas: "Rispettati i tempi, investiti 1,8 milioni" Conclusi come da cronoprogramma i lavori avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) lo scorso 6 settembre riguardanti il potenziamento dello svincolo di Aranova sulla strada statale 1 "Aurelia". Nella matti ...