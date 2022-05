Sophie Codegoni annuncia il grande passo | “Non mi sembra verooo!” | un sogno che si realizza

(Di lunedì 30 maggio 2022) L’ex gieffinahato sui social di essere pronta ad un: coinvolto anche Alessandro Basciano Alessandro Basciano e(screenshot GF Vip)La casa delFratello Vip si è rivelata essere un punto di svolta per. L’ex tronista è riuscita infatti a far conoscere nuovi lati del suo carattere che il pubblico ha apprezzato particolarmente. Questa lunga esperienza le ha però permesso anche di trovare l’amore con Alessandro Basciano. Il rapporto tra i due fuori dalla casaormai andare sempre meglio. I due convivono ormai tra Milano e Roma ma soprattutto le rispettive famiglie, compreso Nicolò ovvero il figlio di Basciano, ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera #IsolaParty si tinge di rosso! Una puntata dedicata all’amore con: Laura Maddaloni e Clemente Russo, Carmen… - Gianni13_Gian : RT @InesGiochi: @Valenti32973871 @Sophie_codegoni @Soleil_stasi Ahhhh, mamma mia davvero, in quell'isola @Soleil_stasi spaccò di brutto, pe… - AnnaDen47978293 : @Loveisi15016003 @basciagonixever @Sophie_codegoni E lui che si sente quasi male - natafortunata77 : facciamo merenda prima? ????????@Sophie_codegoni #basciagoni - basciagonixever : RT @m_ferriero: Grazie Sophie Martina Codegoni per questa ripresa da dietro di Basci ???? #basciagoni -

Inoltre conè durata appena tre settimane, non penso possano essere messe sullo stesso livello ', ha detto l'ex tronista. Tra Matteo e Valeria, dunque, tutto procede a gonfie vele ...Nella casa del Grande Fratello Vip è nato un amore travolgente, talvolta criticato ma per la maggior parte del tempo sostenuto da tantissimi fan, trae Alessandro Basciano . Ma come procedere la relazione tra i due lontano dalle telecamere La modella milanese sorprende su Instagram . Grande Fratello Vip,e Basciano ancora ...Buongiorno da favola per Sophie Codegoni, che si mette in mostra durante uno snack. La modella sfoggia una scollatura da infarto: top nero troppo stretto Anche la colazione diventa un’opportunità per ...Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, ecco cosa succede tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni lontano dalle telecamere.