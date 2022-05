Scuola: Pacifico (Anief),'il sindacato è unito' (Di lunedì 30 maggio 2022) "Chiediamo al governo di ascoltare chi lavora ogni giorno nelle nostre scuole. Siamo in tante piazze e anche qui in piazza Santi Apostoli a Roma, tutti insieme per dire che il sindacato della Scuola è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Chiediamo al governo di ascoltare chi lavora ogni giorno nelle nostre scuole. Siamo in tante piazze e anche qui in piazza Santi Apostoli a Roma, tutti insieme per dire che ildellaè ...

Advertising

tequi3 : @vivisantoro77 @ediemilia In quale caso? Io sto parlando dello stato generale della scuola. Tu di quale caso parli?… - nowaydoda : Gli è importato dei #precari ? No! Nonostante la condanna dell'#Europa - AniefTorino : “Meritarsi il futuro: la scuola delle conoscenze e la sfida del domani”. Pacifico (Anief): “molte scelte sbagliate,… - apeironpaola : Liceo Bishop Neumann. Università Luterana del Pacifico. Scuola superiore di Granite Hills. Scuola superiore Lew Wal… - infoitinterno : Rinnovo contratto scuola, al via la trattativa all’Aran. Pacifico (Anief): “Accordo ponte, poi pensare subito al pr… -