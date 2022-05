Ascolti Tv domenica 29 maggio 2022: Mina Settembre, Che tempo che fa, Avanti un altro pure di sera, dati Auditel e share (Di lunedì 30 maggio 2022) Ascolti Tv domenica 29 maggio 2022. Come di consueto vediamo chi si è aggiudicato la sfida degli Ascolti televisivi della prima serata di ieri. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” degli Ascolti tv di ieri sera? Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. dati di ascolto e share canali Rai Partiamo dai risultati ottenuti da “mamma” Rai. Iniziamo dalla rete ammiraglia. Su Rai 1 è stata trasmessa la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022)Tv29. Come di consueto vediamo chi si è aggiudicato la sfida deglitelevisivi della primata di ieri. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la “gara” deglitv di ieri? Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Rai Partiamo dai risultati ottenuti da “mamma” Rai. Iniziamo dalla rete ammiraglia. Su Rai 1 è stata trasmessa la ...

Advertising

chetempochefa : Ascolti importanti per #CTCF con 2,1 milioni di telespettatori e l’11,6% di share, con un picco di 2,6 milioni e de… - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 29 maggio 2022: Mina Settembre, Che tempo che fa, Avanti un altro pure di sera, dati Auditel e … - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 27 maggio 2022. Bene Domenica In Show (29 mln – 19.1%) che batte L’Isola (22 mln – 18.3%). Expl… - Alessan99674341 : @e_inveceno_ @AngeloCivico Però per me termini come 'impietoso' - 'umiliare' in casi del genere sono abbastanza ecc… - Icus_0126 : RT @56_nico: Certi occhi ti toccano che sembrano mani…ti parlano con le parole più belle…ti scrutano l’anima e se li ascolti ci troverai se… -