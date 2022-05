Roma. Bimba cinese torna dall’asilo con la scritta ‘vergogna’ incisa sulla pelle: indagato il maestro (Di domenica 29 maggio 2022) È tornata a casa con una scritta incisa sul suo corpo in cinese. Tre lettere, XIU, che in quella lingua significa ‘vergogna’, tre lettere ‘stampate’ sulla pelle, quasi come se fosse un marchio, sicuramente infamante e discriminante. Protagonista di questa terribile storia, che sa ancora di razzismo, è una Bimba di origini cinesi di tre anni che il 25 novembre dello scorso anno sarebbe tornata dai genitori con quella lesione, probabilmente fatta con uno spillo. Una vicenda ancora poco chiara perché non si conosce il vero responsabile: chi ha inciso sul corpo quella scritta? torna a casa con la scritta ‘vergogna’ sulla pelle A riportare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022) Èta a casa con unasul suo corpo in. Tre lettere, XIU, che in quella lingua significa, tre lettere ‘stampate’, quasi come se fosse un marchio, sicuramente infamante e discriminante. Protagonista di questa terribile storia, che sa ancora di razzismo, è unadi origini cinesi di tre anni che il 25 novembre dello scorso anno sarebbeta dai genitori con quella lesione, probabilmente fatta con uno spillo. Una vicenda ancora poco chiara perché non si conosce il vero responsabile: chi ha inciso sul corpo quellaa casa con laA riportare ...

