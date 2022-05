Traffico Roma del 28-05-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana remondiin leggero aumento sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Lanina e oltre alè segnalato anche un incidente ci sta in fila poi su via Pontina tra Castelno e Castel di Decima in direzione died in centro terminata la manifestazione su via Napoleone III tanto le linee tram 514 riprendono il regolare servizio e questa sera alle 21 è in programma in via dell’Oceano Atlantico un concerto presso l’Atlantico live possibile quindi difficoltà in tutta l’area circostante ricordiamo che oggi e domani domenica 29 maggio resta chiusa la metro B tra Castro Pretorio Laurentina attivo comunque un servizio bus sostitutivo mentre su linea B1 per lavori ...