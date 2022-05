Riforma reclutamento, poco spazio di manovra per le modifiche: Bianchi non vuole rivoluzioni. Ma i sindacati scendono in piazza (Di sabato 28 maggio 2022) Sono giorni frenetici in Commissione Cultura e Istruzione al Senato: le forze politiche stanno lavorando agli emendamenti al decreto legge 36 su reclutamento e formazione docenti. Non si prevedono tuttavia modifiche sostanziali: Patrizio Bianchi ha infatti messo le mani avanti, difendendo l'idea alla base della Riforma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 maggio 2022) Sono giorni frenetici in Commissione Cultura e Istruzione al Senato: le forze politiche stanno lavorando agli emendamenti al decreto legge 36 sue formazione docenti. Non si prevedono tuttaviasostanziali: Patrizioha infatti messo le mani avanti, difendendo l'idea alla base della. L'articolo .

