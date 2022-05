La Palma d’oro di Cannes 2022 è Triangle of Sadness dello svedese Ruben Östlund. All’Italia il Premio della Giuria

(Di sabato 28 maggio 2022) Il registaOstlund ha vinto per la seconda volta lad’oro. Dopo quella del 2017, porta a casa quella diper il filmof. Ma tra i premiati c’è anche un po’ di Italia, con il film Le otto montagne. Ecco tutti i premi. Foto Ap Ecumenici. E, soprattutto, tanti.si chiude distribuendo i suoi premi. Che la, capitanata da Vincent Lindon, ha moltiplicato più che ha potuto. Tra ex aequo e premi speciali, c’è anche un po’ di Italia con Le otto montagne. Ma did’oro ce n’è una sola:ofdi. Ma ecco cosa è successo durante la cerimonia di ...

