(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag- (Adnkronos) - “Ilsta dimostrando di riuscire ad andaree arriverà alla scadenza naturale raggiungendo gli obiettivi che si era prefissato quando è nato,i molti tentativi di fibrillare la maggioranza con le variedei: la vicenda delle concessioni balneari ne è la esatta dimostrazione". Lo afferma il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide, ad Agorà. "La Meloni - incalza - può permettersi il ditino alzato contro Draghi perché si dedica esclusivamente alla propaganda mentree maggioranza devono occuparsi di quello che interessa agli italiani, non perdere le risorse del Pnrr e quindi approvare i provvedimenti che sono necessari alla sua attuazione come il ddl ...

Advertising

TV7Benevento : Governo: Faraone (Iv), 'avanti bene nonostante bandierine partiti' - - GgGiuffrida : @GiuseppeConteIT Presidente, in questi giorni di commemorazione di Falcone e Borsellino, sono passati 30 anni, stan… - Giancact : @FerruccioFranz1 @TIZBAN1 @ItaliaViva @matteorenzi Con dell'utri si sono incontrati, e quando ha indicato lagalla,… - cosmopin : La maggioranza di governo è mafiosa: Silvio ha chiamato ad Arcore i picciotti #Meloni #Salvini... e con #Renzi… -

Open

...per mesi alla Lega di adottare un atteggiamento irresponsabile nei confronti del, ecco che ... Ad esempio Davidegiudica " gravissimo " il fatto che la forza di maggioranza relativa ...... il segretario Enrico Letta dice che il"non cadrà sui balneari", il sottosegretario alle ...la pace bocciato da Mosca non è mai davvero esistito Luca Sebastiani Più aggressivo Davidedi ... Petrocelli, l’attacco di Faraone (Italia Viva): «Grave che i 5 stelle si riuniscano per decidere il nuovo presidente senza consultare la maggioranza» Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone ad Agorà. "La Meloni può permettersi il ditino alzato contro Draghi perché si dedica esclusivamente alla propaganda mentre governo ...Il M5S chiede una modifica del calendario dei lavori ma è stato definito proprio col ministro grillino. Pd sconcertato: "Forzature assurde e ingiustificate" ...