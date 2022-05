Checco Zalone torna in tour dopo 11 anni e lancia la nuova canzone Sulla barca dell' oligarca VIDEO

Advertising

SkyTG24 : Checco Zalone annuncia il tour Amore + Iva con il video 'Sulla Barca dell'Oligarca' - frankponch72 : RT @Efrem444: Urge musicista con cui realizzare canzone atta a rettificare il prossimo lavaggio del cervello della canz di Checco Zalone.… - Efrem444 : Urge musicista con cui realizzare canzone atta a rettificare il prossimo lavaggio del cervello della canz di Checc… - Tommaso25904390 : Tutto ad un tratto lo yotto si arresta vedo mio figlio dal pianto straziato e dico la colpa, a papà, è del magnato… - RadioR101 : #R101News: #CheccoZalone pubblica la sua nuova canzone #SullaBarcaDellOligarca, guarda il video su… -

L'attore pugliese ha annunciato il suo tour teatro 'Amore + Iva' ed ha diffuso il video del nuovo brano. Tour nazionale con partenza da Firenze l'8 novembre.sarà nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo dal titolo Amore + Iva , scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino.