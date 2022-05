Una Vita, anticipazioni 27 maggio: Anabel rinnega Marcos di fronte ad Aurelio. Servante prende una drastica decisione con Fabiana e lei soffre in silenzio (Di giovedì 26 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 27 maggio: eccoci a raccontare le emozioni che ci regalerà domani la telenovela spagnola. “In scena” vedremo Anabel, Marcos, Aurelio, Servante e Fabiana. Una Vita, anticipazioni 27 maggio: Anabel rompe con Marcos davanti ad Aurelio L’amore di Anabel per Aurelio è talmente grande, da farle decidere di ripudiare Marcos di fronte a lui. Va da sé che la tensione tra padre e figlia raggiungerà livelli mai raggiunti. Povera Anabel, non sa cosa la aspetta! Servante vuole sciogliere la società con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 26 maggio 2022) Una27: eccoci a raccontare le emozioni che ci regalerà domani la telenovela spagnola. “In scena” vedremo. Una27rompe condavanti adL’amore diperè talmente grande, da farle decidere di ripudiaredia lui. Va da sé che la tensione tra padre e figlia raggiungerà livelli mai raggiunti. Povera, non sa cosa la aspetta!vuole sciogliere la società con ...

