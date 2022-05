Milan, Furlani: “Vincere, ma non a tutti i costi. Colmiamo il gap con le big” (Di giovedì 26 maggio 2022) Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott e consigliere d’amministrazione dell'AC Milan, ha parlato della gestione del club rossonero Leggi su pianetamilan (Di giovedì 26 maggio 2022) Giorgio, portfolio manager di Elliott e consigliere d’amministrazione dell'AC, ha parlato della gestione del club rossonero

Advertising

la_rossonera : ?? Le parole di #Furlani ???? Portfolio manager di #Elliot e membro del cda del #Milan #SempreMilan #Milan… - haran_milan : @AlberodiNatale_ Furlani sarà il primo presidente di fede rossonera degli ultimi 50 anni. - SimoneVazzana : RT @MilanNewsit: Furlani (Elliott): 'Vincere sì, ma non a tutti i costi. Milan come Real, Barcellona e Bayern: il futuro è interessante' ht… - gilnar76 : Furlani (Elliott): «#Milan, stiamo colmando il divario. Serve lo stadio nuovo» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - AlberodiNatale_ : @haran_milan Furlani non rimane? -