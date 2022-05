Stefano De Martino e Belen Rodriguez in TV insieme: ecco quando e dove, il gossip “esplode” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stefano De Martino, nonostante faccia un gioco di dribbling niente male nei confronti del gossip, stasera farà “drizzare le antenne” agli estimatori della cronaca rosa, presenziando al fianco di Belen Rodriguez ospite de Le Iene Show in onda su Italia 1. Stefano De Martino e Belen Rodriguez in TV insieme: ecco quando Durante l’ultima puntata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 25 maggio 2022)De, nonostante faccia un gioco di dribbling niente male nei confronti del, stasera farà “drizzare le antenne” agli estimatori della cronaca rosa, presenziando al fianco diospite de Le Iene Show in onda su Italia 1.Dein TVDurante l’ultima puntata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Stefano De Martino e Belen Rodriguez in TV insieme: ecco quando e dove, il gossip “esplode” - infoitcultura : Belen Rodriguez stupisce tutti, fan senza parole: 'Beccata in auto con Stefano De Martino mentre…' - infoitcultura : Belen e Stefano De Martino, 'Bebè in arrivo': il tenero annuncio della coppia - infoitcultura : Stefano De Martino e Belen aspettano un altro figlio: arrivano conferme - infoitcultura : Altro che pranzetti stellati, Belén e Stefano De Martino beccati a mangiare in macchina -