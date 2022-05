Sei Sorelle | anticipazioni del 30 maggio | la morte di don Fernando

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Mancano pochi giorni all'inizio della nuova serie tv targata Rai 1, Sei, che andrà in onda, a partire dal 30, tutti i giorni in daytime dal lunedì al venerdì dalle 15,50. Ambientata nel 1913 ha per protagoniste sei giovani donne, alle prese con i problemi della vita.primo episodio di SeiNel corso del primo appuntamento della soap opera di Rai 1, la narrazione esordisce con un fatto drammatico che colpisce la famiglia Silva, ovvero ladel capofamiglia, don Ferdinando. L'uomo muore all'improvviso, poco prima del fidanzamento della figlia Bianca. Impreparate al tragico e fatale evento, le figlie (Bianca, Adele, Diana, Celia, Francesca e Elisa) si ritrovano a dover prendere il posto del padre e sostituirlo in ogni suo impegno, soprattutto ...