Passo in avanti per la Scuola Pacevecchia: aggiudicati i lavori, tra un mese l’ok definitivo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiImportante Passo in avanti sul percorso che porterà alla riapertura della Scuola primaria e dell’infanzia di Pacevecchia. Il dirigente del settore lavori Pubblici di palazzo Mosti, architetto Antonio Iadicicco, nelle scorse ore ha approvato la proposta di aggiudicazione provvisoria della gara per i lavori di adeguamento sismico della struttura. Conclusi i lavori della commissione giudicatrice, a spuntarla – in attesa delle consuete verifiche – è stata la ditta Pisaniello Costruzioni di San Martino Valle Caudina che ha offerto un ribasso del 4,051%, per un importo complessivo di 689.724,23 oltre IVA (nel conto anche 43.056,17 euro dovuti agli oneri per la sicurezza). Come da prassi, prima dell’aggiudicazione definitiva occorrerà verificare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiImportanteinsul percorso che porterà alla riapertura dellaprimaria e dell’infanzia di. Il dirigente del settorePubblici di palazzo Mosti, architetto Antonio Iadicicco, nelle scorse ore ha approvato la proposta di aggiudicazione provvisoria della gara per idi adeguamento sismico della struttura. Conclusi idella commissione giudicatrice, a spuntarla – in attesa delle consuete verifiche – è stata la ditta Pisaniello Costruzioni di San Martino Valle Caudina che ha offerto un ribasso del 4,051%, per un importo complessivo di 689.724,23 oltre IVA (nel conto anche 43.056,17 euro dovuti agli oneri per la sicurezza). Come da prassi, prima dell’aggiudicazione definitiva occorrerà verificare ...

