Koulibaly alla Juventus? L’entourage del difensore si è espresso (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stando a quanto filtra dalle notizie degli ultimi giorni (e settimane), appare sempre più difficile che Kalidou Koulibaly possa rinnovare il suo contratto con il Napoli. La differenza tra la richiesta del giocatore e la proposta di De Laurentiis è troppo ampia, quindi il senegalese potrebbe essere ceduto in estate di fronte ad un’offerta importante. FOTO: Getty – Napoli Koulibaly Altrimenti, il difensore resterebbe un’altra stagione in azzurro, andando poi in scadenza alla fine del prossimo anno, dove sarebbe libero di partire a costo zero. Tante le opzioni per il suo futuro, dal Barcellona al PSG, dal Chelsea alla Juventus. Proprio ai bianconeri, tuttavia, L’entourage di Koulibaly ha fatto sapere che la squadra di Massimiliano Allegri non ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stando a quanto filtra dalle notizie degli ultimi giorni (e settimane), appare sempre più difficile che Kalidoupossa rinnovare il suo contratto con il Napoli. La differenza tra la richiesta del giocatore e la proposta di De Laurentiis è troppo ampia, quindi il senegalese potrebbe essere ceduto in estate di fronte ad un’offerta importante. FOTO: Getty – NapoliAltrimenti, ilresterebbe un’altra stagione in azzurro, andando poi in scadenzafine del prossimo anno, dove sarebbe libero di partire a costo zero. Tante le opzioni per il suo futuro, dal Barcellona al PSG, dal Chelsea. Proprio ai bianconeri, tuttavia,diha fatto sapere che la squadra di Massimiliano Allegri non ...

