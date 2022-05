Traffico di droga a Formia, smantellata una organizzazione criminale: 14 arresti (Di martedì 24 maggio 2022) Formia – E’ in corso un’operazione di Polizia di Stato e Guardia di Finanza, su disposizione del GIP e della DDA di Roma. Sono 12 le ordinanze restrittive in carcere e 2 agli arresti domiciliari emessi a carico di membri di un’organizzazione criminale dedita al Traffico di sostanze stupefacenti. Nell’operazione sono impegnati oltre 50 tra poliziotti e finanzieri e numerose unità cinofile di entrambe le Forze di polizia. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 24 maggio 2022)– E’ in corso un’operazione di Polizia di Stato e Guardia di Finanza, su disposizione del GIP e della DDA di Roma. Sono 12 le ordinanze restrittive in carcere e 2 aglidomiciliari emessi a carico di membri di un’dedita aldi sostanze stupefacenti. Nell’operazione sono impegnati oltre 50 tra poliziotti e finanzieri e numerose unità cinofile di entrambe le Forze di polizia. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

Advertising

LatinaCorriere : Spaccio e traffico di droga nel Sud pontino, maxi operazione da 14 arresti - - Giorno_Brescia : Traffico di droga Chiesti 8 anni e 10 mesi per Righetti Orrù - Radio1Rai : La memoria di #GiovanniFalcone è fortemente legata a inchieste contro la mafia di profilo anche internazionale, com… - jimmymchugh8 : RT @mcc43_: Azov riceve fondi da altri oligarchi Kolomoyskyi e Akhmetov, Patriots of Ukraine diventa 'Corpo nazionale”braccio politico che… - cronachecampane : Ricercato in Germania per traffico di droga: arrestato a Caserta #droga #germania #ricercato -