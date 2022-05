Ricky Gervais: il suo show SuperNature al centro delle polemiche per le battute sulle donne trans (Di martedì 24 maggio 2022) Lo spettacolo SuperNature di Ricky Gervais, disponibile su Netflix, ha scatenato le polemiche a cause di alcune battute sulle donne trans. Ricky Gervais è tornato sugli schermi di Netflix con uno speciale comico intitolato SuperNature, già al centro di alcune critiche a cause di alcune battute che sono state considerate transfobiche. Le frasi che hanno scatenato qualche polemica e hanno diviso l'opinione degli spettatori sono state pronunciate nei primi minuti dello spettacolo. Dopo quattro minuti, infatti, Ricky Gervais esclama: "Oh, le donne! Non tutte le donne, voglio dire quelle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022) Lo spettacolodi, disponibile su Netflix, ha scatenato lea cause di alcuneè tornato sugli schermi di Netflix con uno speciale comico intitolato, già aldi alcune critiche a cause di alcuneche sono state consideratefobiche. Le frasi che hanno scatenato qualche polemica e hanno diviso l'opinione degli spettatori sono state pronunciate nei primi minuti dello spettacolo. Dopo quattro minuti, infatti,esclama: "Oh, le! Non tutte le, voglio dire quelle ...

ridemyparkinson : Hai già visto “Ricky Gervais: SuperNature” su Netflix? - carmi_ne : per come la vedo io lo sfottò è una cosa normalissima, non ci si dovrebbe né giustificare (come spiega Ricky Gervai… - fgavazzoni : Supernature di Ricky Gervais è su Netflix. Se sei vagamente irritato dal fatto che la ragione, il buon senso e la l… - badtasteit : #RickyGervais: è polemica per le battute transfobiche nel suo special su #Netflix - ginger_etti : Su Netflix è uscito SuperNature di Ricky Gervais per chi è interessato. Chi non è interessato che vada da uno psichiatra. -