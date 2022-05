Musetti-Tsitsipas oggi, Roland Garros 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di martedì 24 maggio 2022) oggi, non prima delle 20.45, Lorenzo Musetti scenderà in campo sul Philippe Chatrier di Parigi per disputare il suo incontro di primo turno al Roland Garros 2022 contro Stefanos Tsitsipas. Un match molto difficile per il toscano, opposto al finalista della passata edizione e tra i favoriti di questa. Il sorteggio non è stato troppo amico del carrarino visto l’incrocio. Musetti, infatti, avrebbe preferito un rivale di una qualità diversa per fare più strada possibile, dovendo fare i conti con delle scadenze in classifica di un certo peso. Il riferimento è al fatto che nel 2021 il tennista italiano seppe spingersi fino agli ottavi di finale, prima di capitolare al cospetto di Novak Djokovic (n.1 del mondo). Una grande partita quella contro il serbo per due set. Dovrà ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022), non prima delle 20.45, Lorenzoscenderà in campo sul Philippe Chatrier di Parigi per disputare il suo incontro di primo turno alcontro Stefanos. Un match molto difficile per il toscano, opposto al finalista della passata edizione e tra i favoriti di questa. Il sorteggio non è stato troppo amico del carrarino visto l’incrocio., infatti, avrebbe preferito un rivale di una qualità diversa per fare più strada possibile, dovendo fare i conti con delle scadenze in classifica di un certo peso. Il riferimento è al fatto che nel 2021 il tennista italiano seppe spingersi fino agli ottavi di finale, prima di capitolare al cospetto di Novak Djokovic (n.1 del mondo). Una grande partita quella contro il serbo per due set. Dovrà ...

Advertising

livetennisit : Roland Garros: Sinner e Sonego vedono il secondo turno, in quota Musetti cerca l’impresa contro Tsitsipas - zazoomblog : Roland Garros quanta Italia domani: è il giorno di Sinner chiude Musetti con Tsitsipas - #Roland #Garros #quanta… - Deiana_Luca9 : RT @paoloangeloRF: Roland Garros, programma martedì 24 maggio: Musetti-Tsitsipas in serata sullo Chatrier· Sinner sul Court 7 - paoloangeloRF : Roland Garros, programma martedì 24 maggio: Musetti-Tsitsipas in serata sullo Chatrier· Sinner sul Court 7… - paoloangeloRF : Roland Garros, programma martedì 24 maggio: Musetti-Tsitsipas in serata sullo Chatrier· Sinner sul Court 7… -