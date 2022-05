Laura Morante: «Ad una festa non riconobbi Jonny Depp, il produttore di Kusturica mi disse: cambia mestiere» (Di martedì 24 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Laura Morante. Nel 2001 vinse la Palma d’Oro a Cannes con “La stanza del figlio”, film diretto da Nanni Moretti, ma non partecipò alla premiazione. «Non ero alla premiazione, unica del cast. Perché? Bisogna chiederlo a lui, Nanni. Suppongo che non voleva che ci fossi. Non abbiamo mai chiarito l’episodio. Ogni tanto ci sentiamo, ci facciamo gli auguri per il compleanno, ma non è che siamo amici, lo eravamo vent’anni fa». Parla dell’ansia che l’ha attanagliata per anni. «L’ansia viene dalla timidezza, che ora ho superato, dal bisogno di sentirmi protetta, e mi dà stress la mondanità. Ricordo il viaggio in treno per Cannes, ero ragazza, per “La tragedia di un uomo ridicolo”, di Bertolucci. Sul set mi diceva: ti rendi conto la cosa importante che stai facendo? Volevo scendere a ogni fermata. Mi consolava Lina Taviani, la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista. Nel 2001 vinse la Palma d’Oro a Cannes con “La stanza del figlio”, film diretto da Nanni Moretti, ma non partecipò alla premiazione. «Non ero alla premiazione, unica del cast. Perché? Bisogna chiederlo a lui, Nanni. Suppongo che non voleva che ci fossi. Non abbiamo mai chiarito l’episodio. Ogni tanto ci sentiamo, ci facciamo gli auguri per il compleanno, ma non è che siamo amici, lo eravamo vent’anni fa». Parla dell’ansia che l’ha attanagliata per anni. «L’ansia viene dalla timidezza, che ora ho superato, dal bisogno di sentirmi protetta, e mi dà stress la mondanità. Ricordo il viaggio in treno per Cannes, ero ragazza, per “La tragedia di un uomo ridicolo”, di Bertolucci. Sul set mi diceva: ti rendi conto la cosa importante che stai facendo? Volevo scendere a ogni fermata. Mi consolava Lina Taviani, la ...

