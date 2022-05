“Io mi preoccuperei più per l’Italia che per la Russia”: la profezia di Toni Capuozzo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag – L’estate è alle porte ma, per non farsi travolgere come le cicale, è opportuno iniziare a pensare all’autunno già da adesso. Le sanzioni che Stati Uniti e Unione europea hanno comminato alla Russia – com’è noto a chi non è accecato dalla propaganda occidentalista – fanno male più a noi che a Vladimir Putin. Anzi: secondo l’Economist, i conti russi non ne stanno risentendo. Di qui la facile constatazione di Toni Capuozzo che, interrogato sugli scenari prossimi venturi, è stato lapidario: «Io in autunno sono più preoccupato per noi che per i russi». Toni Capuozzo boccia l’Italia Intervenuto a Quarta Repubblica, il programma condotto su Rete4 da Nicola Porro, il noto inviato di guerra ha posto l’attenzione sugli effetti economici delle sanzioni sulla nostra economia. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag – L’estate è alle porte ma, per non farsi travolgere come le cicale, è opportuno iniziare a pensare all’autunno già da adesso. Le sanzioni che Stati Uniti e Unione europea hanno comminato alla– com’è noto a chi non è accecato dalla propaganda occidentalista – fanno male più a noi che a Vladimir Putin. Anzi: secondo l’Economist, i conti russi non ne stanno risentendo. Di qui la facile constatazione diche, interrogato sugli scenari prossimi venturi, è stato lapidario: «Io in autunno sono più preoccupato per noi che per i russi».bocciaIntervenuto a Quarta Repubblica, il programma condotto su Rete4 da Nicola Porro, il noto inviato di guerra ha posto l’attenzione sugli effetti economici delle sanzioni sulla nostra economia. ...

