Benzema: «In tanti migliorano dopo i 30 anni, oggi curo di più il mio corpo e la vita fuori dal campo» (Di martedì 24 maggio 2022) È ormai clima di finale di Champions League. Sabato sera a Parigi si disputerà Liverpool-Real Madrid. Karim Benzema – che in questa edizione ha segnato 15 gol – ha rilasciato un’intervista al sito della Uefa, intervista in cui ha parlato di come è cambiato il suo rapporto col calcio. “Ci sono sempre più giocatori che migliorano dopo i 30 anni. Mi prendo cura di me e sto molto attento a quel che faccio. Mi riposo il più possibile, mi alleno duramente, trovo il tempo per lavorare correttamente e in più penso che l’esperienza aiuti. Ecco perché oggi mi sento benissimo, sia tecnicamente che mentalmente. Quando avevo 19-20 anni ero ossessionato dal calcio. Poi pian piano ti rendi conto che stare in campo non è tutto. Ci sono molte altre cose importanti: ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) È ormai clima di finale di Champions League. Sabato sera a Parigi si disputerà Liverpool-Real Madrid. Karim– che in questa edizione ha segnato 15 gol – ha rilasciato un’intervista al sito della Uefa, intervista in cui ha parlato di come è cambiato il suo rapporto col calcio. “Ci sono sempre più giocatori chei 30. Mi prendo cura di me e sto molto attento a quel che faccio. Mi riposo il più possibile, mi alleno duramente, trovo il tempo per lavorare correttamente e in più penso che l’esperienza aiuti. Ecco perchémi sento benissimo, sia tecnicamente che mentalmente. Quando avevo 19-20ero ossessionato dal calcio. Poi pian piano ti rendi conto che stare innon è tutto. Ci sono molte altre cose impor: ...

Advertising

napolista : Benzema: «In tanti migliorano dopo i 30 anni, oggi curo di più il mio corpo e la vita fuori dal campo» Al sito Uef… - PierangeloDipal : @pap1pap 20 anni fa. Nel 2008 le banche lo aiutarono: - Graghibe65 : @NewWestInn22 @ItsGabbo05 Miretti non mi sembra rientri nei piani e fagioli addirittura pare destinato alla vendita… - natalepiero : @tuttosport Anche Benzema fece una cosa simile, addirittura col pallone griffato Juve,una stanza addobbata in bianc… - ItalianKING0 : @lelitos008 @TheLaz97 Ma poi Pogba ha 29 anni, ha davanti ancora tanti anni di carriera per il giocatore assoluto c… -