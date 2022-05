Sono on line le dichiarazioni dei redditi precompilate 2022: le novità (Di lunedì 23 maggio 2022) A partire da oggi, 23 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata con le informazioni relative ai redditi percepiti, alle spese deducibili e detraibili, agli acconti versati e ai crediti d’imposta. Per il momento la dichiarazione è disponibile soltanto per la consultazione, nell’apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello 730 potrà essere inviato dal prossimo 31 maggio al 30 settembre 2022. Il 30 novembre 2022 è invece la scadenza per l’invio del modello redditi. Una nuova guida, online sul sito istituzionale, e un video, pubblicato sul canale YouTube delle Entrate, illustrano le novità per consultare e inviare la propria dichiarazione. In alternativa alla presentazione ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 23 maggio 2022) A partire da oggi, 23 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la dichiarazione deiprecompilata con le informazioni relative aipercepiti, alle spese deducibili e detraibili, agli acconti versati e ai crediti d’imposta. Per il momento la dichiarazione è disponibile soltanto per la consultazione, nell’apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello 730 potrà essere inviato dal prossimo 31 maggio al 30 settembre. Il 30 novembreè invece la scadenza per l’invio del modello. Una nuova guida, onsul sito istituzionale, e un video, pubblicato sul canale YouTube delle Entrate, illustrano leper consultare e inviare la propria dichiarazione. In alternativa alla presentazione ...

