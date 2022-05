Isola dei Famosi: è bufera per la storia tra Roger Balduino e Estefania Bernal (Di lunedì 23 maggio 2022) C’è aria di bufera tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi, specialmente tra gli ormai ex fidanzati Estefania Bernal e Roger Balduino. Il modello, dopo aver ammesso che la storia d’amore tra di loro era solo una montatura, scatenando non poche critiche tra i concorrenti, durante il day time di domenica 23 maggio 2022, ha chiesto scusa a tutti i suoi compagni d’avventura. Vi raccomandiamo... Isola 2022, Estefania guarda a Gennaro: "Roger farebbe la vittima per la finale" “Estefania è stata la prima a dirmi: Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico”, aveva dichiarato nel confronto ... Leggi su diredonna (Di lunedì 23 maggio 2022) C’è aria ditra i naufraghi de L’dei, specialmente tra gli ormai ex fidanzati. Il modello, dopo aver ammesso che lad’amore tra di loro era solo una montatura, scatenando non poche critiche tra i concorrenti, durante il day time di domenica 23 maggio 2022, ha chiesto scusa a tutti i suoi compagni d’avventura. Vi raccomandiamo...2022,guarda a Gennaro: "farebbe la vittima per la finale" “è stata la prima a dirmi: Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico”, aveva dichiarato nel confronto ...

