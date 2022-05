In partenza il refarming in Toscana e Umbria | a quando nel Lazio e Campania

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022) Iline inè un passo dal via, nella settimana appena iniziata. Si stanno per concludere gli interventi tecnici associati al territorio ligure e ora tocca a anche alle ultime regioni tirreniche e non solo completare il processo (mancano pure all’appello ile la). Meglio dettagliare dunque la roadmap delle operazioni che ci attendono fino alla fine di questa primavera. Un piccolo e doveroso ripasso per chi non è a conoscenza di cosa sia ile cosa comporti. Si tratta di quella procedura per la quale la banda 700 delle frequenze televisive è stata destinata alla connettività mobile 5G, rendendo necessario il trasferimento delle emittenti altrove rispetto alla loro posizione originaria. Da fine 2021 si sta procedendo proprio alle ...