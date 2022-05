GUIDA TV 23 MAGGIO 2022: UN LUNEDÌ SERA TRA LETIZIA BATTAGLIA, L’ISOLA E REPORT (Di lunedì 23 maggio 2022) Cosa vedere questa SERA in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: LETIZIA BATTAGLIA Fine – Film-Tv Rai2 ore 21.20: Made in Sud – Intrattenimento Rai3 ore 21.20: REPORT – Inchieste Rete4 ore 21.25: Quarta Repubblica – Talk Show Canale5 ore 21.45: L’ISOLA dei Famosi – Reality Italia1 ore 21.15: Fast and Furious 7 – Film La7 ore 21.15: Giovanni Falcone – Film Tv8 ore 20.45: Eto’o Integration Heroes – Calcio Nove ore 21.35: Ex: Amici come Prima – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.35: Via delle Storie – Talk Show Rai2 ore 00.15: Re Start – Rubrica Rai3 ore 23.15: Dilemmi – Rubrica Rete4 ore ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 23 maggio 2022) Cosa vedere questain tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMATA Rai1 ore 21.25:Fine – Film-Tv Rai2 ore 21.20: Made in Sud – Intrattenimento Rai3 ore 21.20:– Inchieste Rete4 ore 21.25: Quarta Repubblica – Talk Show Canale5 ore 21.45:dei Famosi – Reality Italia1 ore 21.15: Fast and Furious 7 – Film La7 ore 21.15: Giovanni Falcone – Film Tv8 ore 20.45: Eto’o Integration Heroes – Calcio Nove ore 21.35: Ex: Amici come Prima – Film I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZATA Rai1 ore 23.35: Via delle Storie – Talk Show Rai2 ore 00.15: Re Start – Rubrica Rai3 ore 23.15: Dilemmi – Rubrica Rete4 ore ...

