Tor Bella Monaca, ennesimo blitz antidroga in Via dell’Archeologia: 8 arresti in poche ore (Di domenica 22 maggio 2022) Via dell’Archeologia è il punto di riferimento dello spaccio di Tor Bella Monaca. Nonostante i continui controlli, le continue operazioni delle forze dell’ordine e le inchieste, la situazione non sembra cambiare. Proprio due giorni fa “i Narcos” della zona sono stati condannati, complessivamente, a 150 anni di carcere. Tuttavia, i Carabinieri stamattina hanno arrestato otto persone in pochissime ore. Il motivo è sempre lo stesso: spaccio. Leggi anche: Tor Bella Monaca, sequestrate centinaia di dosi di droga: si scambiavano la cocaina da un foro nel vetro del condominio Via dell’Archeologia: la strada di spaccio che continua a vivere Nella giornata di oggi, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, coordinati dalla Procura della Repubblica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022) Viaè il punto di riferimento dello spaccio di Tor. Nonostante i continui controlli, le continue operazioni delle forze dell’ordine e le inchieste, la situazione non sembra cambiare. Proprio due giorni fa “i Narcos” della zona sono stati condannati, complessivamente, a 150 anni di carcere. Tuttavia, i Carabinieri stamattina hanno arrestato otto persone in pochissime ore. Il motivo è sempre lo stesso: spaccio. Leggi anche: Tor, sequestrate centinaia di dosi di droga: si scambiavano la cocaina da un foro nel vetro del condominio Via: la strada di spaccio che continua a vivere Nella giornata di oggi, i Carabinieri della Stazione Roma Tor, coordinati dalla Procura della Repubblica ...

Advertising

santegidionews : E' vero che il mondo si capisce dalle periferie. Guardando il video della festa della Pace a Tor Bella Monaca con i… - CorriereCitta : Tor Bella Monaca, ennesimo blitz antidroga in Via dell’Archeologia: 8 arresti in poche ore - paolo_r_2012 : La strada dello spaccio di Tor Bella Monaca, 8 arresti in poche ore in via dell'Archeologia - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaEst #RomaTPL ??Auto in sosta vietata in via Bitonto, deviata la linea #autobus053. Dir. Mare… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Auto in sosta vietata a via Bitonto, la linea bus 053 al momento, direzione Marelli, devi… -