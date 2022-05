Inter-Sampdoria, Serie A: probabili formazioni e diretta tv del match scudetto (Di domenica 22 maggio 2022) I campioni d’Italia coltivano le residue speranze di difendere il titolo conquistato da Antonio Conte appena un anno fa. Sarà difficile, onestamente, per Simone Inzaghi: l’Inter dovrà battere la Sampdoria di Marco Giampaolo in casa tenendo un orecchio fisso sulla sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan. In caso di vittoria nerazzurra e di simultanea sconfitta dei rossoneri, lo scudetto sarà nuovamente avviluppato dal biscione. Ai cugini milanisti, quindi, basterà un pareggio per strappare il titolo ai concittadini. Novanta minuti roventi per un finale di Serie A emozionante ed appeso ancora ad un filo sottilissimo. I meneghini arrivano al match con uno score di tre vittorie ed una sconfitta sul campo del Bologna, pesantissima ai fini della classifica. I blucerchiati, che hanno ottenuto la salvezza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) I campioni d’Italia coltivano le residue speranze di difendere il titolo conquistato da Antonio Conte appena un anno fa. Sarà difficile, onestamente, per Simone Inzaghi: l’dovrà battere ladi Marco Giampaolo in casa tenendo un orecchio fisso sulla sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan. In caso di vittoria nerazzurra e di simultanea sconfitta dei rossoneri, losarà nuovamente avviluppato dal biscione. Ai cugini milanisti, quindi, basterà un pareggio per strappare il titolo ai concittadini. Novanta minuti roventi per un finale diA emozionante ed appeso ancora ad un filo sottilissimo. I meneghini arrivano alcon uno score di tre vittorie ed una sconfitta sul campo del Bologna, pesantissima ai fini della classifica. I blucerchiati, che hanno ottenuto la salvezza ...

