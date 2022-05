Advertising

MediasetTgcom24 : La Russia vieta l'ingresso a mille cittadini Usa, compreso Biden - zazoomblog : Russia vieta ingresso a Biden e moglie di Trudeau - #Russia #vieta #ingresso #Biden - vecchiapsiche : per chi non ha compreso l mio dire 'guerra dei mondi' non si torna più indietro - #sapetelo ?????? LA RUSSIA VIETA L… - AndreaLancio79 : RT @MediasetTgcom24: La Russia vieta l'ingresso a mille cittadini Usa, compreso Biden - gatta_pantera : RT @MediasetTgcom24: La Russia vieta l'ingresso a mille cittadini Usa, compreso Biden -

Corriere della Sera

... la proposta in 4 punti L'analisi - Perché lo stallo al fronte può favorire il piano per la tregua Il caso - L'aviazione russa non combatte: ecco cosa succede 14.10 Lal'ingresso a mille ...Scattano le sanzioni di Mosca per 963 cittadini Usa e 26 canadesi Lal'ingresso sul proprio territorio a 963 cittadini americani , tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il segretario di Stato Antony Blinken ed il capo della Cia William Burns. ... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | La Russia vieta l’ingresso a Biden e a quasi altri mille... Il ministero degli esteri russo ha pubblicato una lista di quasi mille cittadini degli Stati Uniti cui viene vietato l'ingresso in Russia. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax, precisando che la ...Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una lista di nomi banditi dal Paese, 963 in tutto. La misura è stata presa in risposta alle sanzioni anti-russe degli Usa e al pacchetto di aiuti ...