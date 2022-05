Fontana: “Maxischermo Milan? Non dipende da me” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato a Telelombardia in merito alla possibilità di avere un Maxischermo in Piazza Città di Lombardia domenica per Sassuolo-Milan, l’ultima partita di campionato di Serie A. Ecco le sue parole: “Non dipende da me. Credo che qualcuno debba prendere in mano la situazione e fare richiesta per avere un’autorizzazione. Io ho dato la disponibilità però non sono io a dover fare né le richieste né a dover organizzare. Penso che questa soluzione potrebbe essere priva di ogni conseguenza negativa (dal punto di vista della sicurezza ndr). Sala e Scaroni? Li ho chiamati io, montare il Maxischermo credo che sia l’ultimo dei problemi: credo che la fase importante sia avere le diverse autorizzazioni”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio, ha parlato a Telelombardia in merito alla possibilità di avere unin Piazza Città di Lombardia domenica per Sassuolo-, l’ultima partita di campionato di Serie A. Ecco le sue parole: “Nonda me. Credo che qualcuno debba prendere in mano la situazione e fare richiesta per avere un’autorizzazione. Io ho dato la disponibilità però non sono io a dover fare né le richieste né a dover organizzare. Penso che questa soluzione potrebbe essere priva di ogni conseguenza negativa (dal punto di vista della sicurezza ndr). Sala e Scaroni? Li ho chiamati io, montare ilcredo che sia l’ultimo dei problemi: credo che la fase importante sia avere le diverse autorizzazioni”. SportFace.

